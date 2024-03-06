Главы «Росатома» и МАГАТЭ проводят встречу в Сочи

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 6 марта проводит встречу с российской делегацией во главе с руководителем «Росатома» Алексеем Лихачевым в Сочи.

«Консультации Лихачева и Гросси начались», — передает сообщение департамента коммуникации «Росатома» «Интерфакс».

Агентство уточнило, что консультации связаны с вопросами ядерной безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Ранее, 4 марта, Гросси в ходе пресс-конференции сообщил, что планирует посетить Россию 5 марта. После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с «Известиями» отметил, что не исключает встречу эксперта с Владимиром Путиным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также заявила о том, что у Гросси планируется ряд встреч на высоком уровне.

До этого, 1 марта, глава Запорожской области Евгений Балицкий признался, что власти региона ничего не ждут от предстоящего визита гендиректора МАГАТЭ, европейские учреждения не видят обстрелов ЗАЭС. По его словам, «абсолютно пустые представители европейских структур работают в интересах тех, кто им платит деньги».

Прошлый визит в Россию глава агентства совершил 7 февраля. Тогда он посетил Запорожскую атомную электростанцию и заявил, что эксперты МАГАТЭ якобы не собрали достаточной информации, чтобы установить, кто именно вел обстрелы электростанции. При этом глава агентства отметил, что число атак на станцию сократилось.

Вооруженные силы Украины периодически пытаются атаковать ЗАЭС и ее город-спутник Энергодар. Так, 14 февраля ВСУ совершили атаку на город с помощью четырех беспилотников, один из которых попал в административное здание, остальные были подавлены.

В феврале эксперты МАГАТЭ посетили Энергодар, чтобы осмотреть ущерб от удара беспилотника. Тогда в организации уточнили, что проживающие в городе сотрудники ЗАЭС при украинской атаке не пострадали. В свою очередь МИД РФ призвал МАГАТЭ занять ответственную позицию по вопросу атак.