Украинские дроны атаковали Запорожскую АЭС

Украинские беспилотники атаковали Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), прилет одного из дронов зафиксирован в район столовой. Об этом говорится в сообщении станции в Telegram-канале в воскресенье, 7 апреля.

«Сегодня зафиксирован прилет дрона-камикадзе в район столовой, расположенной на территории Запорожской АЭС», — говорится в сообщении.

В результате был поврежден грузовик, разгружавший продукты. При этом за 20 минут до случившегося на этой территории был обход экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Еще один прилет пришелся на район грузового порта.

«Обстрелы Запорожской АЭС и ее инфраструктуры недопустимы. Ни одна атомная станция в мире не рассчитана на то, чтобы противостоять полноценному огневому воздействию со стороны Вооруженных сил», — добавили на станции.

Там подчеркнули, что повреждения инфраструктурных объектов на АЭС способны повлиять на безопасность работы станции.

Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина рассказала ТАСС, что при этой атаке не пострадали ни сотрудники станции, ни эксперты МАГАТЭ. Радиационный фон не изменился и остался на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков. Угрозы ядерной безопасности нет. Яшина добавила, что инспекторам МАГАТЭ обязательно покажут места попадания украинских беспилотников.

Ранее, 5 апреля, ЗАЭС тоже подвергалась атакам боевых дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Один прилет тогда тоже был зафиксирован в районе грузового порта, а второй пришелся на азотно-кислородную станцию № 2. При этом беспилотники не повредили никакую критическую инфраструктуру ЗАЭС.

Днем ранее на станции произошло отключение высоковольтной линии 330 кВ «Ферросплавная-1» около 10:06 мск. Радиационный фон при этом остался в норме. В тот же день глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о реальной опасности для ЗАЭС. Он напомнил, что отключившаяся линия — это источник электроэнергии, который необходим для охлаждения реакторов и прочих функций, связанных с ядерной безопасностью станции.

Гросси 8 марта назвал ситуацию с ядерной и физической безопасностью на ЗАЭС шаткой. Тогда он повторил свой призыв к максимальной военной сдержанности и строгому соблюдению конкретных принципов, утвержденных в Совете Безопасности ООН.

Президент России Владимир Путин 6 марта на встрече с Гросси обсудил с ним ситуацию на ЗАЭС и подчеркнул, что РФ делает всё возможное ради того, чтобы безопасность ядерных объектов улучшилась.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и перешла под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с РФ в сентябре 2022 года. С начала того же месяца атомная электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.