Гросси заявил о реальной опасности для ЗАЭС после отключения электроснабжения
Директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси причислил случившееся утром 4 апреля отключение резервной линии электроснабжения к «реальной опасности» для Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).
Глава агентства подчеркнул, что источник электроэнергии необходим ЗАЭС для охлаждения реакторов и выполнения других важных функций по обеспечению ядерной безопасности.
«События сегодняшнего утра еще раз подчеркивают вполне реальную опасность, с которой сталкивается этот крупный объект», — приводится заявление Гросси на сайте МАГАТЭ.
Утром 4 апреля пресс-служба ЗАЭС сообщила об отключении высоковольтной линии 330 кВ «Ферросплавная-1», оно произошло в 10:06. Причины происшествия устанавливаются, радиационный фон остается без изменений, уточнялось в сообщении.
Ранее, 22 марта, на Запорожской атомной электростанции произошло отключение высоковольтной линии 750 кВ «Днепровская». Энергоснабжение обеспечивалось за счет «Ферросплавной» в 330 кВ. В тот же день отключенная линия была введена в работу.
Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и перешла под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с РФ в сентябре 2022 года. С начала того же месяца атомная электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.