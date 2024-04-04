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На ЗАЭС отключилась высоковольтная линия «Ферросплавная-1»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) утром 4 апреля отключилась высоковольтная линия 330 кВ «Ферросплавная-1». Об этом сообщает пресс-служба станции.

«В настоящий момент все блоки Запорожской АЭС остановлены. Пять из них находятся в состоянии «холодный останов», один — в состоянии «горячий останов». Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности», — говорится в Telegram-канале станции.

Отключение произошло в 10:06. Причины выясняются. Радиационный фон остается без изменений, добавили в пресс-службе ЗАЭС.

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Ранее, 22 марта, на Запорожской атомной электростанции произошло отключение высоковольтной линии 750 кВ «Днепровская». Энергоснабжение обеспечивалось за счет «Ферросплавной» в 330 кВ. В тот же день отключенная линия была введена в работу.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и перешла под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с РФ в сентябре 2022 года. С начала того же месяца атомная электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.

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