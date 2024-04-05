На ЗАЭС зафиксировали прилеты боевых дронов ВСУ

Боевые дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершают прилеты в район расположения Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом 5 апреля сообщили в пресс-службе станции.

«В частности сегодня зафиксированы прилеты в районы грузового порта и азотно-кислородной станции № 2 Запорожской АЭС», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram.

Уточняется, что повреждения критически важной инфраструктуры не обнаружены. Представители ЗАЭС в очередной раз указали на недопустимость обстрелов станции и объектов ее инфраструктуры, поскольку «это может привести к печальным последствиям».

Накануне сообщалось об отключении высоковольтной линии 330 кВ «Ферросплавная-1» ЗАЭС. Отмечалось, что оно произошло в 10:06 мск. Причины происшествия устанавливаются, радиационный фон остается без изменений, говорилось в сообщении.

На фоне этого глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о реальной опасности для ЗАЭС. Он подчеркнул, что источник электроэнергии необходим станции для охлаждения реакторов и выполнения других важных функций по обеспечению ядерной безопасности.

При этом еще 22 марта эксперты МАГАТЭ не обнаружили проблем с ядерной безопасностью на ЗАЭС, после того как 14 марта ВСУ сбросили взрывное устройство на станцию. В тот день постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов призвал МАГАТЭ не затягивать с реакцией на случившееся.

Ранее, 8 марта, Гросси назвал ситуацию с ядерной и физической безопасностью на ЗАЭС шаткой. Он в очередной раз повторил свой призыв к максимальной военной сдержанности и строгому соблюдению конкретных принципов, утвержденных в Совете Безопасности ООН.

До этого, 6 марта, Гросси обсудил ситуацию на объекте с президентом России Владимиром Путиным, который подчеркнул, что РФ делает всё для того, чтобы повысить безопасность атомных объектов.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и перешла под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с РФ в сентябре 2022 года. С начала того же месяца атомная электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.