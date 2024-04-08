РФ потребовала провести заседание совета управляющих МАГАТЭ из-за обстрелов ЗАЭС

Россия после атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) потребовала созвать внеочередную сессию совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщил 8 апреля постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале.

«В соответствии с правилом 11 (b) временных правил процедуры совета управляющих МАГАТЭ Россия потребовала созвать внеочередную сессию совета в связи с недавними нападениями и провокациями Вооруженных сил Украины против Запорожской АЭС», — написал он.

Ранее в этот день постоянный представитель России при ООН Василий Небензя также заявил, что РФ поднимет вопрос о последней атаке украинской армии Запорожской АЭС на одном из ближайших заседаний Совбеза ООН по Украине. Кроме того, о планах обсудить произошедшее в Совете Безопасности всемирной организации заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. По его словам, после атак ЗАЭС оказалась «довольно близка» к ядерной аварии.

Накануне, 7 апреля, украинские дроны несколько раз атаковали ЗАЭС. Прилет одного из них был зафиксирован в районе столовой, второго — в районе грузового порта. В результате были ранены три человека и поврежден грузовик, разгружавший продукты. За 20 минут до случившегося на этой территории состоялся обход экспертов МАГАТЭ.

Затем киевский режим атаковал купол шестого энергоблока станции. Гросси назвал случившееся безрассудным, хотя в организации отметили, что на ядерную безопасность произошедшее не повлияло.

В «Росатоме» назвали беспрецедентной серию атак на станцию. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что случившееся является очень опасной провокацией, которую могли засвидетельствовать сотрудники МАГАТЭ.

Кроме того, в понедельник над станцией был сбит еще один украинский дрон-камикадзе . Беспилотник упал на крышу шестого энергоблока. Угроз нарушения пределов безопасности станции не было зафиксировано.

ЗАЭС расположена в Энергодаре и перешла под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с РФ в сентябре 2022 года. С начала того же месяца атомная электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.