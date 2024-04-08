Небензя призвал международное сообщество осудить атаку Киева на ЗАЭС

Россия призывает международное сообщество осудить обстрел Вооруженными силами Украины (ВСУ) Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Западные спонсоры Киева должны понести ответственность за безрассудные действия украинского руководства, заявил 8 апреля постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«Мы призываем мировое сообщество осудить эти безответственные и крайне опасные действия. Его западные спонсоры, вместо того чтобы покрывать его преступления и поставлять вооружения и боеприпасы, должны понести ответственность за безрассудные действия украинских политических и военных властей», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

Небензя также подчеркнул, что Россия поднимет вопрос о последней атаке украинской армии Запорожской АЭС на одном из ближайших заседаний Совбеза ООН по Украине.

Накануне, 7 апреля, украинские дроны несколько раз атаковали ЗАЭС. Прилет одного из них был зафиксирован в районе столовой, второго — в районе грузового порта. В результате были ранены три человека и поврежден грузовик, разгружавший продукты. За 20 минут до случившегося на этой территории состоялся обход экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Затем киевский режим атаковал купол шестого энергоблока станции. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал случившееся безрассудным, хотя в организации отметили, что на ядерную безопасность произошедшее не повлияло.

В «Росатоме» назвали беспрецедентной серию атак на станцию. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что случившееся является очень опасной провокацией, которую могли засвидетельствовать сотрудники МАГАТЭ.

Кроме того, в понедельник над станцией был сбит еше один украинский дрон-камикадзе . Беспилотник упал на крышу шестого энергоблока. Угроз нарушения пределов безопасности станции не было зафиксировано.

ЗАЭС расположена в Энергодаре и перешла под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с РФ в сентябре 2022 года. С начала того же месяца атомная электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.