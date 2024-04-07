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«Росатом» заявил о беспрецедентной серии атак дронов ВСУ на Запорожскую АЭС

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Фото: ТАСС/Александр Полегенько
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Запорожская АЭС (ЗАЭС) подверглась серии беспрецедентной атаки дронов, создана прямая угроза безопасности станции. Об этом 7 апреля заявили в «Росатоме».

Там призвали руководство Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), генерального директора агентства Рафаэля Гросси и страны Евросоюза незамедлительно отреагировать на данную ситуацию.

Также в официальном заявлении сказано, что госкорпорация категорически осуждает атаки по объектам атомной станции и ее инфраструктуре.

«К счастью, критических повреждений и пострадавших нет, радиационный фон на станции и прилегающей территории не изменился и не превышает естественных фоновых природных значений», — заявили представители «Росатома».

Ядерные споры: чем обернется удар по Запорожской АЭС
Восстановить работу станции возможно после прекращения обстрелов со стороны ВСУ

Ранее в этот день Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили несколько атак на ЗАЭС с помощью беспилотников. Так, они атаковали шестой энергоблок станции. До этого украинские дроны совершили еще одну атаку на ЗАЭС, прилет одного из них был зафиксирован в районе столовой, второго — в районе грузового порта. В результате был поврежден грузовик, разгружавший продукты.

МАГАТЭ сообщило, что знает о взрыве на станции.

Президент России Владимир Путин 6 марта на встрече с Гросси обсудил с ним ситуацию на ЗАЭС и подчеркнул, что РФ делает всё возможное ради того, чтобы безопасность ядерных объектов улучшилась.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и перешла под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с РФ в сентябре 2022 года. С начала того же месяца атомная электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.

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