Над Запорожской АЭС сбили украинский дрон-камикадзе
Над Запорожской АЭС сбили дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ), он упал на крышу шестого энергоблока. Об этом в понедельник, 8 апреля, сообщила пресс-служба станции.
«Сегодня над станцией был сбит дрон-камикадзе. Он упал на кровлю шестого энергоблока. Угроз нарушения пределов безопасности ЗАЭС не зафиксировано», — говорится в сообщении.
Представители станции выразили сожаление, что украинские боевики продолжают обстреливать ЗАЭС и объекты ее инфраструктуры, несмотря на призывы прекратить попытки терактов. Данные действия могут повлиять на безопасную эксплуатацию ЗАЭС, напомнили в пресс-службе.
Накануне украинские дроны несколько раз атаковали ЗАЭС. Прилет одного из них был зафиксирован в районе столовой, второго — в районе грузового порта. В результате были ранены три человека и поврежден грузовик, разгружавший продукты. За 20 минут до случившегося на этой территории состоялся обход экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
Затем ВСУ атаковали купол шестого энергоблока станции. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал эту атаку безрассудной, хотя в организации отметили, что на ядерную безопасность случившееся не повлияло.
В «Росатоме» назвали беспрецедентной вчерашнюю серию атак на станцию. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал случившееся очень опасной провокацией, которую могли засвидетельствовать сотрудники МАГАТЭ.
Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и перешла под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с РФ в сентябре 2022 года. С начала того же месяца атомная электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.