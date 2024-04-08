Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Орске у поселка Лесоторговый произошел очередной прорыв дамбы
Политика
Путин провел рабочую встречу с главой Росрыболовства Шестаковым
Общество
В МЧС сообщили о прошедшей за пределы Орска по реке Урал волне паводка
Мир
В Кремле указали на негативное влияние США на отношения РФ и Японии
Армия
ВСУ потеряли более 460 военнослужащих на донецком направлении за сутки
Мир
Reuters узнало о плане Филиппин начать переговоры с КНР по островам Наньша
Происшествия
Над Запорожской АЭС сбили украинский дрон-камикадзе
Общество
Синоптик спрогнозировала до 22 градусов тепла в Москве на этой неделе
Мир
Украинских чиновники заподозрили в закупках продуктов для ВСУ по завышенным ценам
Недвижимость
Эксперт рассказала о росте спроса россиян на недвижимость в Таиланде
Авто
Запчасти для китайских автомобилей подешевели в России
Мир
Посол Ирана заявил о нежелании страны расширять конфликт на Ближнем Востоке
Мир
С середины июня в Нью-Йорке введут сбор за въезд на Манхэттен
Общество
Дело возбудили после массового отравления строителей в Калининграде
Общество
Мишустин создал правкомиссию для ликвидации последствий паводков
Происшествия
В Москве мошенники похитили у пенсионера почти 14 млн рублей
Сюжет:

Над Запорожской АЭС сбили украинский дрон-камикадзе

0
Фото: РИА Новости/Таисия Воронцова
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Над Запорожской АЭС сбили дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ), он упал на крышу шестого энергоблока. Об этом в понедельник, 8 апреля, сообщила пресс-служба станции.

«Сегодня над станцией был сбит дрон-камикадзе. Он упал на кровлю шестого энергоблока. Угроз нарушения пределов безопасности ЗАЭС не зафиксировано», — говорится в сообщении.

Представители станции выразили сожаление, что украинские боевики продолжают обстреливать ЗАЭС и объекты ее инфраструктуры, несмотря на призывы прекратить попытки терактов. Данные действия могут повлиять на безопасную эксплуатацию ЗАЭС, напомнили в пресс-службе.

Ядерные споры: чем обернется удар по Запорожской АЭС
Восстановить работу станции возможно после прекращения обстрелов со стороны ВСУ

Накануне украинские дроны несколько раз атаковали ЗАЭС. Прилет одного из них был зафиксирован в районе столовой, второго — в районе грузового порта. В результате были ранены три человека и поврежден грузовик, разгружавший продукты. За 20 минут до случившегося на этой территории состоялся обход экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Затем ВСУ атаковали купол шестого энергоблока станции. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал эту атаку безрассудной, хотя в организации отметили, что на ядерную безопасность случившееся не повлияло.

В «Росатоме» назвали беспрецедентной вчерашнюю серию атак на станцию. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал случившееся очень опасной провокацией, которую могли засвидетельствовать сотрудники МАГАТЭ.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и перешла под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с РФ в сентябре 2022 года. С начала того же месяца атомная электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024