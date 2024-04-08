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Глава МАГАТЭ указал на близость ЗАЭС к ядерной аварии после атаки беспилотника

Bloomberg: глава МАГАТЭ заявил, что атака на ЗАЭС чуть не привела к ядерной аварии
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Фото: Global Look Press/IMAGO/photonews.at/Georges Schne
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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) после атаки беспилотника 7 апреля оказалась «довольно близка» к ядерной аварии. Его слова 8 апреля в материале приводит издание Bloomberg.

«Наша цель здесь — это избежать ядерной аварии. Каждый раз, когда происходят такие ситуации, мы оказываемся близки к ней, поэтому это не искусственный или выдуманный сценарий», — отметил он.

Издание также сообщает, что Гросси заявил о планах обсудить произошедшее в Совете Безопасности ООН.

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7 апреля инспекторы МАГАТЭ подтвердили как минимум три прямых попадания по ЗАЭС. Гросси назвал атаку на ЗАЭС безрассудной, однако в организации отметили, что атака не повлияла на ядерную безопасность.

До этого украинские дроны совершили еще одну атаку на ЗАЭС, прилет одного из них был зафиксирован в районе столовой, второго — в районе грузового порта. При этом за 20 минут до случившегося на этой территории был обход экспертов МАГАТЭ.

Ранее, 8 марта, гендиректор МАГАТЭ назвал ситуацию с ядерной и физической безопасностью на ЗАЭС шаткой. Тогда он повторил свой призыв к максимальной военной сдержанности и строгому соблюдению конкретных принципов, утвержденных в Совете Безопасности ООН.

Президент России Владимир Путин 6 марта на встрече с Гросси обсудил с ним ситуацию на ЗАЭС и подчеркнул, что РФ делает всё возможное ради того, чтобы безопасность ядерных объектов улучшилась.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и перешла под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с РФ в сентябре 2022 года. С начала того же месяца атомная электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.

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