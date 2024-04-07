Инспекторы МАГАТЭ впервые с 2022 года подтвердили попадания по ЗАЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил 7 апреля, что находящиеся на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) инспекторы организации впервые с ноября 2022 года подтвердили как минимум три прямых попадания по этому объекту.

«Сегодня впервые с ноября 2022 года и после того, как я изложил пять основных принципов, позволяющих избежать серьезной ядерной аварии с радиологическими последствиями, инспекторы МАГАТЭ на Запорожской АЭС подтвердили, что произошло как минимум три прямых попадания в конструкции защитной оболочки главного реактора ЗАЭС», — отметил он в сообщении, размещенном на его странице в социальной сети Х.

Он подчеркнул, что ни одна из сторон не может получить какую-либо выгоду, когда речь идет об ударах по ядерным объектам. Гросси призвал военнослужащих, которые имеют полномочия выбирать цели для нанесения ударов, воздержаться от атак по ядерным объектам и соблюдать основные принципы их защиты.

Ранее в этот день Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали в том числе шестой энергоблок станции. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси назвал атаку на ЗАЭС безрассудной, однако в организации отметили, что атака не повлияла на ядерную безопасность.

До этого украинские дроны совершили еще одну атаку на ЗАЭС, прилет одного из них был зафиксирован в районе столовой, второго — в районе грузового порта. При этом за 20 минут до случившегося на этой территории был обход экспертов МАГАТЭ.

Ранее, 8 марта, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал ситуацию с ядерной и физической безопасностью на ЗАЭС шаткой. Тогда он повторил свой призыв к максимальной военной сдержанности и строгому соблюдению конкретных принципов, утвержденных в Совете Безопасности ООН.

Президент России Владимир Путин 6 марта на встрече с Гросси обсудил с ним ситуацию на ЗАЭС и подчеркнул, что РФ делает всё возможное ради того, чтобы безопасность ядерных объектов улучшилась.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и перешла под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с РФ в сентябре 2022 года. С начала того же месяца атомная электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.