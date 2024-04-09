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Дрон ВСУ атаковал крышу корпуса Запорожской АЭС

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Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
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Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) 9 апреля атаковал крышу Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

«Прилет дрона ВСУ пришелся по крыше корпуса УТЦ ЗАЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале станции.

Уточняется, что при атаке никто не пострадал. На станции в очередной раз подчеркнули, что действия ВСУ нарушают семь принципов ядерной безопасности и пять принципов безопасности ЗАЭС, установленные Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Также во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о планах Москвы добиваться от МАГАТЭ оценок атак Киева на ЗАЭС. Он отметил, что допуск экспертов агентства на станцию был дан, чтобы они объективно оценивали ситуацию.

Ядерные споры: чем обернется удар по Запорожской АЭС
Восстановить работу станции возможно после прекращения обстрелов со стороны ВСУ

Накануне над станцией был сбит еще один украинский дрон-камикадзе. Беспилотник упал на крышу шестого энергоблока. На станции отметили, что угрозы пределов безопасности ЗАЭС обнаружены не были.

Ранее, 7 апреля, украинские дроны несколько раз атаковали ЗАЭС. Прилет одного из них был зафиксирован в районе столовой, второго — в районе грузового порта. В результате были ранены три человека и поврежден грузовик, разгружавший продукты. За 20 минут до случившегося на этой территории состоялся обход экспертов МАГАТЭ. Глава агентства Рафаэль Гросси назвал случившееся безрассудным, хотя в организации отметили, что на ядерную безопасность произошедшее не повлияло.

В Кремле заявили, что украинские атаки на ЗАЭС являются очень опасной провокацией. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что Россия после атак ВСУ на Запорожскую АЭС потребовала созвать внеочередную сессию совета управляющих МАГАТЭ.

ЗАЭС расположена в Энергодаре и перешла под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с РФ в сентябре 2022 года. С начала того же месяца атомная электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.

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