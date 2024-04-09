Дрон ВСУ атаковал крышу корпуса Запорожской АЭС

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) 9 апреля атаковал крышу Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

«Прилет дрона ВСУ пришелся по крыше корпуса УТЦ ЗАЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале станции.

Уточняется, что при атаке никто не пострадал. На станции в очередной раз подчеркнули, что действия ВСУ нарушают семь принципов ядерной безопасности и пять принципов безопасности ЗАЭС, установленные Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Также во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о планах Москвы добиваться от МАГАТЭ оценок атак Киева на ЗАЭС. Он отметил, что допуск экспертов агентства на станцию был дан, чтобы они объективно оценивали ситуацию.

Накануне над станцией был сбит еще один украинский дрон-камикадзе. Беспилотник упал на крышу шестого энергоблока. На станции отметили, что угрозы пределов безопасности ЗАЭС обнаружены не были.

Ранее, 7 апреля, украинские дроны несколько раз атаковали ЗАЭС. Прилет одного из них был зафиксирован в районе столовой, второго — в районе грузового порта. В результате были ранены три человека и поврежден грузовик, разгружавший продукты. За 20 минут до случившегося на этой территории состоялся обход экспертов МАГАТЭ. Глава агентства Рафаэль Гросси назвал случившееся безрассудным, хотя в организации отметили, что на ядерную безопасность произошедшее не повлияло.

В Кремле заявили, что украинские атаки на ЗАЭС являются очень опасной провокацией. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что Россия после атак ВСУ на Запорожскую АЭС потребовала созвать внеочередную сессию совета управляющих МАГАТЭ.

ЗАЭС расположена в Энергодаре и перешла под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с РФ в сентябре 2022 года. С начала того же месяца атомная электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.