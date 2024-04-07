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МАГАТЭ заявило об отсутствии угрозы ядерной безопасности после атак на ЗАЭС

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Фото: РИА Новости
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Повреждение на блоке номер шесть Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) от атаки беспилотников не влияет на ядерную безопасность, заявили 7 апреля в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ). Его глава Рафаэль Гросси назвал атаку на ЗАЭС безрассудной и заявил о росте риска ядерной аварии.

«Повреждение шестого энергоблока не поставило под угрозу ядерную безопасность, но это серьезный инцидент, который может подорвать целостность системы защитной оболочки реактора», — сказано на странице организации в соцсети X (ранее Twitter).

Гросси подчеркнул, что подобные атаки должны быть немедленно прекращены.

Также сообщается, что в результате инцидента есть один пострадавший.

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Ранее в этот день ВСУ атаковали в том числе шестой энергоблок станции. До этого украинские дроны совершили еще одну атаку на ЗАЭС, прилет одного из них был зафиксирован в районе столовой, второго — в районе грузового порта. В результате был поврежден грузовик, разгружавший продукты. При этом за 20 минут до случившегося на этой территории был обход экспертов МАГАТЭ.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси 8 марта назвал ситуацию с ядерной и физической безопасностью на ЗАЭС шаткой. Тогда он повторил свой призыв к максимальной военной сдержанности и строгому соблюдению конкретных принципов, утвержденных в Совете Безопасности ООН.

Президент России Владимир Путин 6 марта на встрече с Гросси обсудил с ним ситуацию на ЗАЭС и подчеркнул, что РФ делает всё возможное ради того, чтобы безопасность ядерных объектов улучшилась.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и перешла под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с РФ в сентябре 2022 года. С начала того же месяца атомная электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.

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