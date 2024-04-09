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Перелив паводковых вод начался через дорогу на подъезде к курганскому селу

Паводковые воды начали заливать подъезд к курганскому селу, дорога перекрыта
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Движение по автодороге на подъезде к селу Звериноголовское Курганской области перекрыто из-за перелива через трассу паводковых вод. Об этом 9 апреля сообщила администрация Звериноголовского округа во «ВКонтакте».

«Движение на данном направлении от моста на въезде в окружной центр в сторону населенных пунктов Бугровое, Прорывное, Озерное, Редуть, Искра, Лебедевка, Труд и Знание, Северное перекрыто для всех видов транспорта и пешеходов», — говорится в сообщении.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков призвал жителей села срочно эвакуироваться.

В Звериноголовском уровень воды на 10:00 достиг 735 см, поднявшись за два часа на 74 см. При этом уровень отметки воды с поста Введенское в 12 км от границы с Казахстаном составляет 10,75 м, сообщил Шумков.

«Перепад со Звериноголовским округом, расположенным на границе, составляет более 3 м. Вся эта вода идет вверх по течению. Друзья, не ждите еще предупреждений, эвакуируемся срочно», — говорится в Telegram-канале губернатора.

Кроме того, ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщает, что в Курганской области на утро 9 апреля были эвакуированы 689 человек, в том числе 100 детей.

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8 апреля Шумков сообщил, что в Курганской области из-за паводка вводится режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Он отметил, что прогноз по паводку стремительно ухудшается и воды прибывает намного больше и быстрее.

В тот же день глава МЧС Александр Куренков отметил, что министерство работает над предотвращением развития опасной паводковой ситуации в Курганской области и для этого направило в регион аэромобильные группировки своих уральских подразделений, состоящие из 100 человек и 22 единиц техники.

9 апреля Куренков прибыл в Оренбургскую область для оценки обстановки и контроля действий по ликвидации последствия паводков в регионе. Затем министр направится в Курганскую и Тюменскую области, где прогнозируется повышение уровня вод в местных реках.

В Орске Оренбургской области 5 апреля произошел прорыв дамбы, которая защищала район Старый город от разливов реки Урал. В городе созданы пункты временного размещения граждан. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности и нарушении правил строительной безопасности (ч. 1 ст. 216 — «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ», ч. 1 ст. 293 — «Халатность»).

Были госпитализированы шестеро взрослых и двое детей, их состояние не вызывает опасений. В целом в регионе, по последним данным, подтоплено около 10,1 тыс. жилых домов и более 18,4 тыс. приусадебных участков.

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