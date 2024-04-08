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Что известно об обрушении моста в Смоленской области. Главное

СК возбудил уголовное дело после обрушения моста в Вязьме
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Фото: СК РФ
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В понедельник, 8 апреля, в городе Вязьма Смоленской области произошло обрушение Панинского путепровода. В момент аварии на нем находились два автомобиля. По данным МЧС, один человек погиб, еще пятеро получили ранения. «Известия» рассказывают, что известно к этому часу.

Обрушение Панинского моста в Вязьме — что произошло

Об обрушении Панинского моста стало известно вечером 8 апреля. В момент аварии по нему двигались два автомобиля: грузовой и легковой, они рухнули вниз вместе с дорожным полотном. На место событий выехал губернатор Смоленской области Василий Анохин. Он взял ситуацию на личный контроль.

В распоряжении «Известий» есть кадры первых секунд аварии. На них видно, как куски дорожного покрытия деформируются и падают вниз, перед мостом тормозят машины. Во время инцидента на съезде с путепровода находились около десяти автомобилей.

Как уточнили в Telegram-канале Московской железной дороги (МЖД), обломки путепровода упали на железнодорожные пути. Из-за этого было временно прекращено движение на перегоне Вязьма – Семлево. Для расчистки были направлены четыре восстановительных поезда, в РЖД сформировали оперативный штаб по ситуации.

По данным пресс-службы МЧС по Смоленской области, в результате обрушения пострадали пять человек. Также сообщается о гибели пассажирки легкового автомобиля.

Как сообщили в Telegram-канале минздрава Смоленской области, пятеро пострадавших доставлены в Вяземскую ЦРБ с множественными травмами. Среди них один ребенок 2010 года рождения. Врачи оценивают состояние пациентов как средней степени тяжести и тяжелое.

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В ведомстве отметили, что в данный момент на месте обрушения моста работают шесть бригад скорой помощи. Для поддержки пострадавших и членов их семей на место происшествия также отправлены психологи.

Помимо этого, в результате аварии на Панинском мосту были повреждены сети газоснабжения. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства Смоленской области. В результате без газа остались около 8,8 тыс. жителей Вяземского и Темкинского районов, а также пять котельных и 69 юридических лиц. По поручению губернатора коммунальные службы перевели в усиленный режим работы.

Обрушение Панинского моста в Вязьме — проверки

Следственный комитет по Смоленской области возбудил уголовное дело по факту обрушения Панинского моста. В пресс-службе ведомства отметили, что на данный момент проводится осмотр места происшествия. Правоохранители ведут допрос очевидцев, назначают экспертизы и изымают документацию, представляющую интерес для уголовного расследования. Ведутся мероприятия по установлению причин и обстоятельств произошедшего.

Проверку также организовала прокуратура Смоленской области. Сотрудники ведомства оценят деятельность уполномоченных органов по ремонту и содержанию путепровода, а также своевременность проведения контрольно-надзорных мероприятий в сфере эксплуатации моста.

Что известно о Панинском мосте в Вязьме

Панинский путепровод был построен в 1980 году. Он проходит над железнодорожными путями рядом с кожевенным заводом и соединяет центр Вязьмы с микрорайонами Юбилейный, Московский и поселком Вязьма-Брянская.

По данным Telegram-канала «112», мост мог рухнуть от старости. Местные жители не раз обращались к властям с просьбами провести на объекте ремонт, однако так ничего и не добились.

Согласно информации, размещенной на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС), в последний раз реконструкция Панинского моста производилась в 2018 году по заказу администрации Вяземского района. Тендер выиграла строительная компания «Вязьмадор». Стоимость контракта составила 9,1 млн рублей, работы финансировались в основном за счет средств регионального бюджета. Ремонт завершили в сентябре 2018 года.

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