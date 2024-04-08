Путепровод с находившимися на нем двумя машинами обрушился в Смоленской области
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- Путепровод с находившимися на нем двумя машинами обрушился в Смоленской области
В городе Вязьма Смоленской области обрушился путепровод, на котором в тот момент находились два автомобиля. Об этом 8 апреля сообщили в главном управлении МЧС России.
«В 16:32 по системе «112» поступило сообщение об обрушении Панинского путепровода в г. Вязьме. По предварительной информации, на момент обрушения на мосту находились два автомобиля (легковой и грузовой)», — рассказали в ведомстве ТАСС.
Предварительно, пострадали три человека.
По словам очевидцев, падение полотна моста произошло около 16:30 мск.
На кадрах с места происшествия видны обрушившиеся конструкции моста, машины полиции и пожарных, а также спасатели, уже начавшие работу.
Ранее, 5 апреля, в Свердловской области из-за угрозы падения моста закрыли движение с 146 по 156 км автодороги Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов, а в Московской области паводок разрушил мост через реку Молодильная, из-за чего ограничили проезд на 1 км дороги д. Троица – д. Часовня.