В России произошло 192 ДТП за прошедшие сутки

За прошедшие сутки на российских дорогах произошло 192 ДТП, в которых 24 человека погибли и 242 получили ранения. Зафиксировано 36 ДТП с пешеходами вне зоны переходов, в которых три человека погибли, еще 35 получили ранения, включая восемь детей. Об этом в Госавтоинспекции МВД России сообщили «Известиям» 5 апреля.

С участием несовершеннолетних вчера зарегистрировано 31 ДТП, в которых погиб один ребенок, 34 были травмированы. Так, в Забайкальском крае женщина с 6-месячным стажем вождения съехала с дороги и врезалась в дерево. Мальчик-пассажир, которому было меньше года, находившийся на заднем сиденье на руках у матери, от полученных травм скончался на месте происшествия.

В Госавтоинспекции также отметили, что в период смены сезонов в ряде регионов страны отмечается ухудшение дорожных и погодных условий. В связи с паводком на территориях Алтайского края, Липецкой и Оренбургской областей произошло подтопление участков на 134 автодорогах регионального значения, на них временно нет движения транспорта.

В Свердловской области в связи с угрозой обрушения моста временно нет движения с 146 по 156 км а/д Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов, а в Московской области в связи с обрушением из-за паводка моста через реку Молодильная сохраняется ограничение движения транспорта на 1 км а/д д. Троица – д. Часовня. На Чукотке восстановлено движение транспорта с 6 по 14 км федеральной автодороге Анадырь – Аэропорт Угольный.

В преддверии выходных Госавтоинспекция призвала автомобилистов соблюдать ПДД, учитывать требования разметки, дорожных знаков и сигналов светофора. Особенно осторожными следует быть при проезде перекрестков, не нужно торопиться начинать или продолжать движение при смене сигналов светофора.

Если вы стали участником ДТП, необходимо обозначить место происшествия, вызвать сотрудников Госавтоинспекции, а если есть пострадавшие — бригаду скорой помощи. Кроме того, в связи с перепадами атмосферного давления Госавтоинспекция рекомендует водителям внимательнее относиться к своему самочувствию. Если водитель почувствовал недомогание, необходимо остановить автомобиль, при необходимости вызвать врача или воспользоваться услугами общественного транспорта.

«Напоминаем, что перевозка детей в возрасте младше 7 лет должна осуществляться только с использованием детских удерживающих устройств. В возрасте от 7 до 12 лет перевозка возможна с использованием детских удерживающих устройств или ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля — только в детских удерживающих устройствах», — сказал «Известиям» заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан.

Ранее, 2 апреля, президент РФ Владимир Путин призвал сотрудников Госавтоинспекции активнее повышать безопасность на дорогах и внедрять передовые технологии безопасности. Как отметил президент, по итогам прошлого года на российских дорогах число ДТП выросло на 4,5%, число погибших увеличилось и составило 14,5 тыс., еще 166,5 тыс. были ранены.