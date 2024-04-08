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Женщина погибла при обрушении путепровода в Смоленской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Женщина погибла при обрушении Панинского путепровода в городе Вязьма Смоленской области. Об этом в понедельник, 8 апреля, сообщили «Известиям» в ГУ МЧС по региону.

Также известно о пяти пострадавших, их госпитализировали.

В пресс-службе правительства Смоленской области сообщили, что губернатор региона Василий Анохин взял ситуацию под свой личный контроль и срочно выехал на место для организации работ по установлению причин и устранению последствий обрушения. На месте работают экстренные службы.

Как уточняется в Telegram-канале Московской железной дороги (МЖД), из-за обрушения автомобильного путепровода на ж/д пути приостановлено движение поездов на перегоне Вязьма – Семлёво в районе Вязьмы. В момент ЧП поездов на участке не было. На место направили четыре восстановительных поезда для расчистки путей, также в РЖД был создан оперативный штаб по ситуации.

Про обрушение путепровода стало известно незадолго до этого. Падение полотна моста произошло около 16:30 мск. По предварительной информации, там находились два автомобиля.

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