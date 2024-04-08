Пять человек пострадали в результате обрушения путепровода в Смоленской области
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- Пять человек пострадали в результате обрушения путепровода в Смоленской области
Пять человек пострадали, один погиб в результате обрушения Панинского путепровода в городе Вязьме в Смоленской области. Об этом 8 апреля сообщили в пресс-службе МЧС по региону.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин взял ситуацию под свой контроль и выехал на место происшествия для организации работ по установлению причин произошедшего.
Про обрушение Панинского путепровода стало известно ранее в этот день. Падение полотна моста произошло около 16:30 мск. По предварительной информации, там находились два автомобиля — легковой и грузовой.
При этом в Telegram-канале Московской железной дороги (МЖД) сообщили, что из-за обрушения автомобильного путепровода на ж/д пути приостановлено движение поездов на перегоне Вязьма – Семлёво в районе Вязьмы.