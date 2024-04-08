Прокуратура организовала проверку после обрушения моста в Смоленской области

Прокуратура Смоленской области организовала проверку по факту обрушения моста в Вязьме. Об этом 8 апреля рассказала пресс-служба ведомства.

«В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана оценка деятельности уполномоченных органов по содержанию и ремонту моста», — говорится в сообщении ведомства.

Также там оценят своевременность проведения контрольно-надзорных мероприятий по проверке возможности эксплуатации моста.

Ведомство отметило, что на место выехал прокурор Смоленской области Сергей Карапетян. Уточняется, что по результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее в этот день произошло обрушение путепровода в Вязьме, на котором в тот момент находились два автомобиля. В результате происшествия погибла женщина, еще пять человек пострадали. Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело.

В Telegram-канале Московской железной дороги (МЖД) сообщили, что из-за обрушения автомобильного путепровода на ж/д пути приостановлено движение поездов на перегоне Вязьма – Семлёво в районе Вязьмы.