Около 8,8 тыс. жителей Смоленской области остались без газа после ЧП с мостом
В результате обрушения путепровода в Вязьме Смоленской области без газа остались 8,8 тыс. жителей, 69 юрлиц и пять котельных. Об этом 8 апреля сообщили в региональном министерстве ЖКХ, энергетики и тарифной политики.
«От газа отключены потребители Вяземского и Темкинского районов», — уточнили ТАСС в ведомстве.
По поручению губернатора Смоленской области Василия Анохина на месте ЧП находятся аварийные службы, а коммунальные переведены в усиленный режим работы.
Ранее в этот день произошло обрушение путепровода в Вязьме. На мосту в тот момент находились два автомобиля. В результате происшествия погибла женщина, еще пять человек пострадали. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.
Из-за обрушения автомобильного путепровода на ж/д пути приостановлено движение поездов на перегоне Вязьма – Семлёво в районе Вязьмы.