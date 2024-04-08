СК возбудил уголовное дело после обрушения моста в Смоленской области

Следственный комитет по Смоленской области возбудил уголовное дело после обрушения моста в Вязьме. Об этом 8 апреля говорится в сообщении пресс-службы на сайте ведомства.

«По предварительным данным, сегодня около 17:00 обрушился путепровод, соединявший два микрорайона в городе Вязьме. В результате обрушения несколько автомобилей, двигавшихся по мосту, упали вниз. Имеется погибшая, число пострадавших уточняется», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что совместно со следователями-криминалистами регионального следственного управления незамедлительно был осуществлен выезд на место происшествия. Сейчас проводится осмотр, назначаются экспертизы, а также допрашиваются очевидцы. Там добавили, что проводятся мероприятия по установлению всех деталей, причин и обстоятельств произошедшего.

В ведомстве подчеркнули, что на место обрушения выехал руководитель регионального следственного управления генерал-майор юстиции Анатолий Уханов.

Ранее в этот день МЧС России сообщило об обрушении в Вязьме путепровода, на котором в тот момент находились два автомобиля. Позже в региональном управлении ведомства рассказали, что в результате происшествия погибла женщина, еще пять человек пострадали.

В Telegram-канале Московской железной дороги (МЖД) сообщили, что из-за обрушения автомобильного путепровода на ж/д пути приостановлено движение поездов на перегоне Вязьма – Семлёво в районе Вязьмы.