Жители Орска рассказали об эвакуации после прорыва дамбы

В момент затопления в Орске Оренбургской области, где произошел прорыв дамбы, таксисты бесплатно отвозили жителей города в безопасные места. Об этом 6 апреля «Известиям» рассказала эвакуированная местная жительница Дарья Читаева.

«Я очень благодарна таксистам, которые работали этой ночью, — просто бескорыстная помощь. Они помогали, они отвозили людей в безопасные места, к родственникам», — поделилась она.

Девушка также подробнее рассказала о моменте, когда началась эвакуация. По ее словам, ближе к вечеру 5 апреля по улице начала ездить полиция с громкоговорителями и сообщать, что нужно собирать вещи и уезжать. При этом не все жители открывали двери стучавшим спасателям.

Ее родители эвакуировали детей к родственникам, а сами остались дома и приютили две соседские семьи у себя на втором этаже. Ночью они обнаружили, что подвал дома почти полностью затопило.

«Вода в доме набралась за 10 минут, весь первый этаж дома был затоплен», — отметила Дарья.

Тогда родители девушки на подготовленной во дворе лодке доплыли до ближайших спасателей МЧС. Сейчас семья воссоединилась, и с ними всё в порядке, отметила она.

Еще один житель Старого города в Орске рассказал, как он спасал свои вещи.

«Ночью собирались быстро, все уезжали. Что смогли, собрали, технику, не технику. Холодильники на крышу закинули», — сказал он.

Семья остановилась в съемной квартире, когда уехала. Мужчина хотел вернуться домой за другими вещами, однако дорога была уже полностью затоплена.

Прорыв дамбы в Орске произошел вечером 5 апреля. К эвакуации людей спасатели приступили сразу. Для тех, у кого нет возможности уехать самостоятельно, организованы автобусы. Утром 6 апреля правительство Оренбургской области сообщило, что вывезены 711 человек, в том числе 210 детей, а вода добралась до более чем 2,4 тыс. жилых домов и 3065 придомовых территорий.

Глава Оренбургского района Василий Шмарин попросил жителей не дожидаться спасательных служб, а эвакуироваться самим, уезжая к родным или обращаясь в администрацию своих населенных пунктов, чтобы получить место в ПВР.

Как сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер, в Орске для помощи населению и ликвидации последствий прорыва дамбы активно работают все необходимые силы. В городе подготовлены ПВР на 6,5 тыс. человек. Утром 6 апреля мэр Орска Василий Козупица заявил, что один из прорывов получилось устранить, но микрорайон Старый город уже наполовину подтопило, и он сильно пострадает от этого.