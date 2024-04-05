Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса доставили в областную больницу. Об этом 5 апреля сообщил корреспондент «Известий».

«В настоящее время глава региона находится в отделении интенсивной терапии и реанимации», — уточнили в Telegram-канале оперштаба Мурманска.

Заместитель губернатора, министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев сообщил, что состояние Чибиса оценивается как тяжелое, но стабильное. Глава региона хорошо перенес эвакуацию, добавил он.

Нападение на Чибиса было совершено вечером 4 апреля. После встречи в Апатитах с местными жителями на выходе из здания ДК «Строитель» губернатор был ранен в живот, его экстренно госпитализировали и прооперировали. На следующий день Чибис записал видеообращение и поблагодарил врачей за спасение.

В настоящее время нападавший задержан. В СК РФ сообщили, что 42-летний житель Апатитов объяснил свой поступок личной неприязнью, хотя лично с Чибисом знаком не был. Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Установлено, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ).

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать расследование в центральный аппарат ведомства. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что нападение на губернатора будет расследовано в кратчайшие сроки.