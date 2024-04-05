Чибис поблагодарил правоохранителей за оперативное задержание нападавшего

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поблагодарил правоохранительные органы региона за профессионализм и оперативность при задержании напавшего на него мужчины. Об этом 5 апреля сообщает областной оперштаб.

«Хочу поблагодарить Росгвардию за умение быстро реагировать в самых критичных ситуациях. В результате нападавший был оперативно задержан», — приводятся слова Чибиса в Telegram-канале штаба.

Глава региона выразил благодарность всем сотрудникам правоохранительных органов, которые «ежедневно честно и доблестно выполняют свой долг».

Нападение на Чибиса было совершено вечером 4 апреля. После встречи в Апатитах с местными жителями на выходе из здания ДК «Строитель» губернатор был ранен в живот, его экстренно госпитализировали и прооперировали. На следующий день Чибис записал видеообращение и поблагодарил врачей за спасение.

В настоящее время нападавший задержан, им оказался 42-летний житель Апатитов. Он объяснил свой поступок личной неприязнью к губернатору, хотя лично с Чибисом знаком не был. Установлено также, что задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ). Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

5 апреля корреспондент «Известий» Екатерина Моран сообщила, что в квартире подозреваемого в нападении на Чибиса, которая находится в Санкт-Петербурге, прошел обыск.