Минпромторг расширил список попадающих под налог на роскошь авто

Минпромторг РФ опубликовал обновленный перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь. Список пополнился на 49 новых моделей, сейчас в нем 517 автомобилей. Об этом 4 апреля сообщило «РИА Новости» со ссылкой на документ на сайте министерства.

В перечень включены автомобили со средней стоимостью более 10 млн рублей. Владельцам таких машин придется заплатить за 2024 год транспортный налог с повышающим коэффициентом. В новом списке значатся 295 моделей стоимостью от 10 млн рублей и 222 автомобиля, которые оценили дороже 15 млн рублей.

В список включены как китайские бренды HiPhi, Hongqi и Voyah, так и российский Aurus. В перечне также указаны машины Genesis, Cadillac, Chevrolet, Audi, Aston Martin, Bentley, BMW, Bugatti, Ferrari, Jaguar, Jeep, Lamborghini и других марок.

2 апреля стало известно, что Минпромторг опубликовал перечень автомобилей для исчисления утилизационного сбора с указанием нижней границы их средней стоимости. Список сформирован на основании информации о марке, модели и средней стоимости от ФТС России. В списке указаны как официально присутствующие на российском рынке марки, так и те, которые покинули рынок (такие как Toyota или Volkswagen), а также бренды коммерческой техники (Scania и прочие).

5 апреля сообщалось, что компания AGR Automotive Group (ООО «АГР») раскрыла цены на модельную линейку петербургского бренда Solaris. Прайс-листы на машины, которые являются переименованными Hyundai и Kia, появились на официальном сайте производителя.