Минпромторг составил список цен на авто для вычисления утильсбора

Минпромторг РФ опубликовал перечень автомобилей для исчисления утилизационного сбора с указанием нижней границы их средней стоимости. Список сформирован на основании информации о марке, модели и средней стоимости от ФТС России. Об этом 2 апреля сообщила пресс-служба ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) в своем Telegram-канале.

В перечень вошли 3374 позиции. В списке указаны как официально присутствующие на российском рынке марки, так и те, которые покинули рынок (такие как Toyota или Volkswagen), а также бренды коммерческой техники (Scania и прочие).

К примеру, в списке указано, что средняя стоимость Hyundai Palisade составляет 3,3 млн рублей, BMW X5 — 7,6 млн рублей, Kia Soul — 1 млн рублей, а Toyota Camry — 2,7 млн рублей.

1 апреля в России начал действовать новый порядок расчета размера платежа за ввоз автомобилей из стран — участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Теперь в составе утильсбора будут учитываться недоплаченные налоги и сборы вследствие занижения таможенной стоимости транспортных средств, которые ввозятся в РФ из стран ЕАЭС.