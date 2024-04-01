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В РФ ужесточили контроль за уплатой таможенной пошлины с ввозимых авто
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В РФ ужесточили контроль за уплатой таможенной пошлины с ввозимых авто

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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С 1 апреля в России начал действовать новый порядок расчета размера платежа за ввоз автомобилей из стран — участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС). О введении соответствующих изменений с этой даты ранее сообщали в правительстве.

Теперь в составе утильсбора будут учитываться недоплаченные налоги и сборы вследствие занижения таможенной стоимости транспортных средств, которые ввозятся в РФ из стран ЕАЭС. Это позволит создать равные условия для граждан и компаний, ввозящих в РФ транспортные средства, растаможенные в странах ЕАЭС, и тех, кто проходит эту процедуру в РФ с уплатой всех необходимых налогов и сборов.

Такой подход позволит избежать ситуаций, когда граждане и компании, которые ввозят растаможенные в странах ЕАЭС автомобили, получают необоснованные преимущества по сравнению с автовладельцами, делающими это в России и уплачивающими налоги и сборы в полном объеме, отмечали в правительстве.

С введением новых правил таможенного оформления автомобилей, поставляемых на российский рынок через страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), стоимость машин увеличится почти на четверть. Об этом «Известиям» рассказывал независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«По моим расчетам, цены на такие автомобили могут увеличиться на 20–25%», — отмечал он

Без шуток: вводятся новые правила расчета утильсбора для машин из ЕАЭС
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Ранее, 1 апреля, стало известно, что с 16 по 31 марта цены на новые автомобили изменились только у двух марок, официально представленных на российском рынке. По данным аналитиков, в первой половине марта в РФ изменились цены на автомобили пяти марок.

27 марта президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин рассказал, что всего в текущем году в продаже в России представлены автомобили около 60 китайских автомобильных брендов, включая те, которые официально не выходили на рынок РФ. По его мнению, через несколько лет их количество сократится в несколько раз.

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