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Раскрыты официальные цены на автомобили Solaris

Автозавод AGR опубликовал цены на все автомобили Solaris
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Фото: AGR
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Компания AGR Automotive Group (ООО «АГР») раскрыла цены на модельную линейку петербургского бренда Solaris. Прайс-листы на машины, которые являются переименованными Hyundai и Kia, появились на официальном сайте производителя, обратили внимание «Известия» 5 апреля.

Так, седан HS (Hyundai Solaris) стоит от 2 млн до 2,17 млн рублей и предлагается в трех комплектациях, также на базе версий Comfort и Elegance автомобиль доступен в спецсерии Sportline (от 2,03 до 2,21 млн рублей). Кроссоверы HC (Hyundai Creta) доступны в трех комплектациях, цена — от 2,5 млн до 2,82 млн рублей.

Седан KRS (Kia Rio) оценили в 2,03–2,18 млн рублей, три комплектации на выбор. Кросс-хетчбэк KRX (Kia Rio X) продается в пяти версиях по цене от 2,06 млн до 2,35 млн рублей.

Сейчас дилерская сеть Solaris насчитывает 30 действующих партнеров в разных городах РФ. Производство модельного ряда Solaris началось на ООО «Автомобильный завод АГР» в Санкт-Петербурге 22 февраля этого года, 11 марта 2024 года предприятие приступило к отгрузкам автомобилей. Завод работает в режиме полного цикла, к 1 апреля он выпустил 3 тыс. автомобилей.

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По словам гендиректора автозавода Алексея Калицева, дилеры сообщают о большом спросе на машины Solaris, поэтому во II квартале этого года компания планирует увеличить объем выпуска и отгрузок автомобилей.

13 февраля было объявлено, что бывший завод южнокорейского концерна Hyundai в Санкт-Петербурге, приобретенный российской компанией «Арт-Финанс», переименован в «Автозавод АГР». 22 февраля компания AGR Automotive Group анонсировала выпуск и продажи автомобилей четырех моделей под брендом Solaris.

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