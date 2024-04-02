Небензя заявил о решительном осуждении Россией ударов Израиля по Сирии

Россия решительно осуждает продолжающиеся атаки Израиля по территории Сирии, подобные действия должны прекратиться. Об этом заявил 2 апреля постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности (СБ) всемирной организации, выступление которого выложено в Telegram-канале миссии РФ.

«Российская Федерация решительно осуждает продолжающиеся налеты по суверенной территории Сирии, расценивая их как грубейшие нарушения суверенитета и территориальной целостности этого государства. Исходим из того, что подобные агрессивные действия Израиля, рассчитанные на дальнейшее разжигание конфликта, являются абсолютно недопустимыми и должны быть прекращены», — сказал он.

Небензя выразил надежду, что члены СБ ООН дадут на заседании справедливую оценку действиям Израиля в отношении иранского консульства. Он добавил, что без солидарной позиции всех членов организации по данному делу в следующий раз авианалету может подвергнуться диппредставительство любой страны.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 1 апреля нанесла удар по консульству Ирана в Сирии, при атаке погибли два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана — Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими, а также пять сопровождавших их офицеров. Всего в результате удара погибли 13 человек.

В тот же день Израиль также наносил удары по окрестностям Дамаска, пострадали два местных жителя. По информации NBC News, который ссылается на двух американских чиновников, в администрации президента США Джо Байдена напрямую уведомили Иран о непричастности Вашингтона к атаке.

2 апреля министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что израильская армия будет проводить военные операции против всех противников, намекая на удар по иранскому консульству в Дамаске. По словам главы оборонного ведомства, Тель-Авив ведет войну на несколько фронтов — в наступлении и обороне.

Российская сторона осудила израильский удар по консульству. Посольство РФ в Тегеране назвало атаку грубейшим нарушением международного права.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.