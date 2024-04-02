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Посольство России осудило удар Израиля по консульству Ирана в Дамаске

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Фото: Global Look Press/XinHua/Ammar Safarjalani
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Израильский удар по консульству Ирана в Дамаске стал грубейшим нарушением международного права. Об этом 2 апреля говорится в заявлении посольства России в Тегеране в Telegram-канале.

Российское ведомство выразило возмущение атакой Израиля, которая привела к жертвам и разрушениям.

«Этот шаг является не только грубейшим нарушением всех основ международного права, в том числе Венских конвенций, гарантирующих неприкосновенность дипломатических и консульских объектов, но и способен спровоцировать дальнейшую эскалацию на Ближнем Востоке», — говорится в заявлении посольства.

По мнению дипведомства, это чревато непредсказуемыми последствиями. Также в посольстве выразили соболезнования семьям и близким погибших и пожелали выздоровления пострадавшим.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 1 апреля нанесла удар по одному из зданий в районе Аль-Мезза на юго-западе Дамаска в Сирии. Это было консульство Ирана в Сирии, при атаке погибли два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана — Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими, а также пять сопровождавших их офицеров. Накануне Израиль также наносил удары по окрестностям Дамаска, пострадали двое местных жителей.

По информации NBC News, который ссылается на двух американских чиновников, в администрации президента Джо Байдена напрямую уведомили Иран о непричастности США к атаке. Другие источники телеканала заявили, что Белый дом уведомили об операции в Сирии, когда израильские самолеты уже находились в воздухе, при этом их цель не была известна, добавила «Газета.Ru».

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Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что ООН крайне обеспокоена сообщениями в СМИ об ударе Израиля по консульству Ирана в Дамаске в Сирии, однако организация ожидает больше сведений о произошедшем. Дюжаррик подчеркнул, что нападения на любое государство, совершенные из-за границы, представляют собой нарушение суверенитета страны, по которой нанесен удар.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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