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Путин заявил о желании Запада взять реванш за неудачи Наполеона и Гитлера

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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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На Западе имеют реваншистские устремления после неудачных войн против России в предыдущие века, в том числе наполеоновской Франции и нацистской Германии. Об этом 2 апреля президент РФ Владимир Путин заявил на коллегии МВД России.

«Как ни странно, кто-то хочет реванша за неудачи в борьбе с Россией еще в исторические периоды — за неудачные походы Гитлера на Россию, Наполеона и тому подобное. Таких исторических примеров очень много. Как ни странно, в исторической памяти тех самых недоброжелателей, о которых я сказал, многое сохраняется. Я с этим сталкивался. Удивительно, но факт», — отметил глава государства.

Как добавил Путин, кто-то на Западе «стремится к тому, чтобы в сегодняшних условиях быстро меняющегося мира сохранить свою гегемонию, в том числе за счет нас».

Он также отметил, что Россия находится в сложном периоде своей истории, а ее недоброжелатели со времен распада СССР хотели развалить страну и подчинить себе то, что от нее останется, то есть развалить ее ядро, собственно Россию, пояснил президент.

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Ранее, 13 марта, шведский аналитик Ларс Берн заявил, что гегемония западных элит, длившаяся 500 лет, подходит к концу с ситуацией на Украине и неспособностью Запада победить Россию. Также аналитик обратил внимание, что Запад больше не может похвастаться демократией и свободой слова.

В этот же день Путин заявил, что после начала специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса страны Запада столкнулись с бессилием перед единством российского народа, а также с растущими возможностями Вооруженных сил (ВС) РФ. Он также добавил, что западные страны очень полагались на мощь США.

До этого, 10 февраля, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что Запад потерпел фиаско в своих попытках изолировать Россию и окружить страну «санитарным кордоном». Он отметил, что, несмотря на старания Вашингтона, Лондона и Брюсселя, Россия продолжает укреплять отношения добрососедства с большинством стран мира.

5 октября 2023 года президент РФ отметил, что западные страны потеряли чувство реальности. Кроме того, российский лидер указал, что перед Россией сейчас стоит задача «строительства нового мира». По его словам, РФ способна внести огромный вклад в новое мироустройство, однако эту готовность Запад истолковал как покорность. Путин добавил, что история Запада — это хроника бесконечной экспансии, для оправдания которой западным странам нужна борьба с кем-то.

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