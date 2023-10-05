Путин указал на потребность Запада во «враге» для объяснения экспансии

Западу всегда нужен враг, борьбой с которым можно объяснить экспансию. Об этом в четверг, 5 октября, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Образ врага пытаются лепить из всех, кто не готов слепо идти за этими западными элитами, из кого угодно — из Китайской Народной Республики, из той же Индии пытались, сейчас заигрывают, конечно. Мы это всё прекрасно понимаем. Мы чувствуем и видим расклады в Азии. Всё понятно», — сказал он.

Путин отметил, что такие попытки не имеют никакого смысла. Он также отметил, что образ врага пытаются создать арабскому миру и вообще мусульманам.

«Фактически любой, кто ведет себя независимо, следует своим интересам, моментально превращается для этих западных элит в препятствие, которое надо устранить», — сказал президент.

В 2023 году Валдайский клуб проводит свое юбилейное, 20-е заседание в Красной Поляне в Сочи. Оно пройдет со 2 по 5 октября. Местом проведения мероприятия был выбран отель «Поляна 1389».

Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, выступление российского лидера в международном дискуссионном клубе «Валдай» станет событием мирового масштаба. Более того, «международная турбулентность» и «транзитный переход» предвещают «весьма содержательное и важное выступление президента», указал Песков.

23 августа Путин сказал, что Запад использует свои «правила» в корыстных целях, а сами эти правила являются «колониализмом в новой упаковке». Он подчеркнул, что страны «золотого миллиарда» делают всё, чтобы сохранить однополярный мир, так как он им выгоден.

Ранее, 28 июля, Путин заявил, что коллективный Запад долго готовился к гибридной войне с Россией, ставя перед собой цели нанести ущерб стране и подорвать ее государственность. По его словам, поэтому Украина была превращена в инструмент для подрыва основ безопасности Российской Федерации.