Коллективный Запад долго готовился к гибридной войне с Россией, ставя перед собой цели нанести ущерб стране и подорвать ее государственность. Об этом в пятницу, 28 июля, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с африканской миссией по Украине в рамках саммита Россия — Африка.

«Считаем, что проблема возникла не вчера, была спровоцирована некоторыми силами на Западе, которые долгие годы готовились к гибридной войне с нашей страной, делали всё, чтобы превратить Украину в инструмент для подрыва основ безопасности Российской Федерации, для нанесения ущерба российским позициям в мире, да и для подрыва нашей государственности», — приводит слова президента пресс-служба Кремля.

Путин отметил, что к кризису на Украине привел госпереворот в 2014 году, который страны Запада в тот момент активно поддержали, пренебрегая всеми нормами международного права. Причем, как напомнил президент РФ, они тогда публично заявляли о поддержке госпереворота и «даже называли сумму, которую они на это истратили — без всякого стеснения».

Ранее в ходе встречи Путин заявил, что Россия не нарушает устав ООН и действует в полном соответствии с ним. При этом глава государства подчеркнул, что не должно существовать двойных стандартов и односторонних санкций — принципы устава ООН должны уважаться и другими странами.

Также в этот день президент России заявил о намерении искать пути мирного урегулирования ситуации вокруг Украины. Он отметил, обращаясь к лидерам африканских стран, что их подход и идеи перекликаются с положениями мирного плана по урегулированию ситуации вокруг Украины, который представил Китай еще в феврале.

На саммите президент РФ отметил что Африка становится новым центром силы, а роль континента растет в геометрической прогрессии. В пример он привел кризис на Украине, в урегулировании которого страны континента принимают непосредственное участие. Африканский континент, по словам российского лидера, готов помогать в решении проблем, находящихся, казалось бы, вне зоны его первоочередных интересов.

Саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходил 27–28 июля в Санкт-Петербурге. На мероприятии обсуждается сотрудничество РФ и африканских стран на всех уровнях, включая сельское хозяйство, медицину, образование, а также вопросы безопасности.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.