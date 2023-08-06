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«Запад перейдет к стратегии долгосрочного конфликта»

Эксперты оценили итоги встречи по Украине в Саудовской Аравии
Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
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В Джидде (Саудовская Аравия) завершилась двухдневная встреча по Украине. Если верить заявлениям Киева, в нем приняли участие представители более 40 государств — больше, чем присутствовало на аналогичном предыдущем мероприятии в Копенгагене. В частности, своих спикеров прислали Бразилия, Великобритания, Аргентина, Германия, Норвегия, ЮАР, США, Турция, Япония, Франция, Китай и другие страны. Россия приглашения на встречу не получила, несмотря на то что с такой постановкой вопроса были согласны далеко не все. Так, советник президента Бразилии Селсу Аморим заявил, что переговоры по урегулированию должны проходить с участием РФ. Результаты этого мероприятия в совокупности с отказом украинской стороны от желания настаивать на своем «мирном плане» политологи оценивают как скромные. О том, как отнеслись к встрече в Джидде эксперты и какую выгоду из его проведения пытается извлечь Эр-Рияд, — в материале «Известий».

Мнения экспертов:

Член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, заместитель директора Центра украинистики и белорусистики Богдан Беспалько:

«Я думаю, что России не следует обращать особого внимания на результаты этого саммита, потому что обсуждать мирный план и урегулирование конфликта без участия одной из сторон — Российской Федерации — по меньшей мере нерационально.

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Саудовская Аравия защищает свои национальные интересы. Она может выступить в качестве посредника, но для этого должны быть заранее согласованы приемлемые для обеих сторон условия. Пока что такие условия не сложились.

нефть
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Что касается самой Саудовской Аравии, то она синхронно с Россией собирается сокращать добычу нефти для того, чтобы повысить стоимость этого сырья на мировом рынке, и это гораздо важнее, чем любые саммиты, которые проводятся в одном из городов королевства.

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Риторика Киева несколько снизила свой накал. Мирный план, который предлагал [президент Украины Владимир] Зеленский принят не был. И в целом всё, к чему пришли участники, по крайней мере то, что просочилось в СМИ, — это то, что они призвали уважать территориальную целостность Украины, а также статус и устав ООН. В данной ситуации это очень скромные результаты, которые вряд ли приведут к какому-либо умиротворению.

Скорее всего, перемирие будет возможно после того, как украинское контрнаступление окончательно захлебнется. Ряд экспертов считает, что если к 20 сентября нынешнего года контрнаступление не достигнет сколь-нибудь значимых успехов, то Запад начнет сокращать поддержку Украины и перейдет к стратегии долгосрочного конфликта, включающего в себя заморозку на данном этапе, то есть Украину будут подталкивать к корейскому сценарию».

всу
Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Программный координатор Российского совета по международным делам Иван Бочаров:

«Саудовская Аравия, как и другие арабские страны, заинтересована в урегулировании украинского кризиса. Одна из важных, но не единственных причин, заключается в том, что она заинтересована в диверсификации своих внешнеэкономических связей и хотела бы развивать экономическое сотрудничество как с США и ЕС, так и с Россией. А существующая конфронтация этому мешает.

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Кроме того, Саудовская Аравия хотела бы укрепить имидж посредника. Турция в марте прошлого года усадила Россию и Украину за стол переговоров и содействовала запуску зерновой сделки. Свои посреднические услуги предлагали ОАЭ, Израиль, страны Африки. Видимо, Эр-Рияд тоже не хотел бы отставать.

Я не знаю, сможет ли именно Саудовская Аравия выступить посредником в возможном урегулировании конфликта, так как есть и другие инициативы — китайская, африканская и т.д. Но на уровне содействия, например, в обменах военнопленными Эр-Рияд, может быть посредником».

военнопленные
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Исследователь Института международных исследований МГИМО МИД России, проектный менеджер Центра внешнеполитического сотрудничества им. Е.М. Примакова Артем Адрианов:

«Информация, что Саудовская Аравия станет площадкой для проведения второй встречи по Украине, появилась после визита в королевство советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана. Предоставление КСА площадки для встречи стоит рассматривать в контексте саудовско-американских отношений: вероятно, саудитам за это что-то пообещали.

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В последнее время они не могут добиться от США разрешения на использование их ядерных технологий для развития программы мирного атома. Также есть опасения насчет прекращения поставок американских вооружений королевству. С другой стороны, проводя подобную встречу, Саудовская Аравия заявляет о себе как о глобальном игроке, который принимает участие в решении вопросов, находящихся за пределами своего региона.

На фоне прекращения действия зерновой сделки и снижения роли Турции в урегулировании украинского кризиса Саудовская Аравия пытается усилить свою посредническую роль. Тот факт, что она сообщит России о результатах встречи, это ясно демонстрирует».

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