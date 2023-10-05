Путин перечислил условия прочного глобального мира

Прочный глобальный мир установится только тогда, когда все будут чувствовать себя в безопасности и знать, что их мнение уважается. Об этом в четверг, 5 октября, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Прочный мир установится только тогда, когда все станут чувствовать себя в безопасности, понимать, что их мнение уважается и что в мире существует равновесие, когда никто не способен по собственному желанию принудить остальных жить так, как это угодно гегемону», — отметил он.

По словам российского лидера, если какая-то страна нацелена на гегемонию, а в системе царит произвол, то под ударом может оказаться кто угодно.

Как считает глава РФ, порочная культура XX века привела к тому, что ситуация в мире сводится к противопоставлению «мы или они». Западные страны потеряли чувство реальности, хотя им следовало бы отбросить надменность, указал он.

В начале своей речи российский лидер заявил, что перед Россией сейчас стоит задача «строительства нового мира». По его словам, РФ способна внести огромный вклад в новое мироустройство, однако эту готовность Запад истолковал как покорность.

Кроме того, как указал Путин в ходе выступления, история Запада — это хроника бесконечной экспансии, для оправдания которой западным странам нужна борьба с кем-то.

В 2023 году Валдайский клуб проводит свое юбилейное, 20-е заседание в Красной Поляне в Сочи. Оно проходит с 2 по 5 октября. Местом проведения мероприятия был выбран отель «Поляна 1389».

Ранее, 24 июля, президент РФ заявил в статье «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего», что формирующийся многополярный миропорядок будет более справедливым и демократичным. Путин подчеркнул, что российская сторона всегда выражает поддержку конструктивным инициативам партнеров.