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Путин назвал историю Запада хроникой бесконечной экспансии

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Фото: Global Look Press/US Navy
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История Запада — это хроника бесконечной экспансии, заявил 5 октября президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии XX ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

По его словам, полученное Западом влияние является огромной военно-финансовой пирамидой, поскольку оно было достигнуто за счет бесконечных экспансий.

«Благосостояние Запада в значительной степени было достигнуто благодаря ограблению колоний на протяжении веков. Ну это же факт. Фактически такой уровень развития в значительной степени [достигнут] за счет ограбления всей планеты», — сказал Путин.

Российский лидер отметил, что западным странам постоянно нужны новое топливо и ресурсы, принадлежащие другим.

Путин в ходе выступления указал, что Западу всегда нужен враг, борьбой с которым можно объяснить экспансию. Он отметил, что такие попытки не имеют никакого смысла.

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В 2023 году Валдайский клуб проводит свое юбилейное, 20-е заседание в Красной Поляне в Сочи. Оно проходит с 2 по 5 октября.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что выступление российского лидера в международном дискуссионном клубе «Валдай» станет событием мирового масштаба. Более того, «международная турбулентность» и «транзитный переход» предвещают «весьма содержательное и важное выступление президента», указал он.

Ранее, 24 августа, российский лидер в ходе своего выступления на саммите БРИКС сказал, что Запад использует свои «правила» в корыстных целях, которые, по сути, являются «колониализмом в новой упаковке». По его словам, западные страны, прикрываясь благими лозунгами демократии, продолжают выкачивать ресурсы из развивающихся стран.

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