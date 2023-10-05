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Путин заявил о стоящей сейчас задаче «строительства нового мира»

Путин: перед Россией сейчас стоит задача «строительства нового мира»
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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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В настоящее время перед Россией стоит задача «строительства нового мира». Об этом заявил 5 октября президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии «Валдая».

По словам российского лидера, в начале XXI века все надеялись, что уроки из конфронтации XX столетия извлечены, а «эгоизм, самомнение заведут в тупик».

«Так же как и попытка сильных навязать интересы. Это должно было стать всем очевидным, но это не так», — отметил президент.

Путин подчеркнул, что готовность Москвы к конструктивному взаимодействию некоторые поняли превратно. Россия способна внести огромный вклад в новое мироустройство, но эту готовность истолковали как покорность.

«Некоторые думали, что РФ готова следовать в чужом фарватере. Мы предупреждали: такой подход ведет в тупик, ведет к нарастанию конфликта. Но нас никто не хотел слушать», — продолжил он.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выступление Путина в дискуссионном клубе «Валдай» всегда является событием мирового масштаба. По его словам, «международная турбулентность» позволяет ожидать «весьма содержательное и важное выступление президента».

«Перед нами стоит задача строительства нового мира»
Выступление Владимира Путина на форуме «Валдай». Основные цитаты

В 2023 году Валдайский клуб проводит свое юбилейное, 20-е заседание на Красной Поляне в Сочи. Оно проходит со 2 по 5 октября. Местом проведения мероприятия был выбран отель «Поляна 1389».

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