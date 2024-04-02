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Путин заявил о сложном периоде в истории России

Путин: Россия находится в сложном периоде своей истории
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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Россия находится в сложном периоде своей истории, с распада СССР недоброжелатели хотели ее развалить и подчинить, что останется. Об этом в пятницу, 2 апреля, заявил президент РФ Владимир Путин.

«После развала СССР наши геополитические недоброжелатели, безусловно, поставили пред собой цель доразвалить то, что еще осталось. Вот историческая России, развалить ее ядро, собственно Россию, Российскую Федерацию и подчинить все, что останется, своим политическим интересам. Уверенно говорю об этом как бывший директор ФСБ, как бывший секретарь Совета безопасности, а потом и президент РФ и верховный главнокомандующий», — сказал российский лидер.

Он обратил внимание, что некоторые за счет государства хотят сохранить свою гегемонию в условиях меняющегося мира, а кто-то — «реванша в борьбе с Россией за походы Наполеона и Гитлера».

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20 февраля Путин в ходе пленарной сессии форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени» заявил, что попытки изоляции России провалились, у Москвы становится всё больше сторонников в мире, особенно по теме традиционных ценностей.

До этого, 10 февраля, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что Запад потерпел фиаско в своих попытках изолировать Россию и окружить страну «санитарным кордоном». Он отметил, что, несмотря на старания Вашингтона, Лондона и Брюсселя, Россия продолжает укреплять отношения добрососедства с большинством стран мира.

5 октября 2023 года президент РФ заявил, что прочный глобальный мир установится только тогда, когда все будут чувствовать себя в безопасности и знать, что их мнение уважается. Культура XX века привела к тому, что ситуация в мире сводится к противопоставлению «мы или они», западные страны при этом потеряли чувство реальности. Кроме того, российский лидер указал, что перед Россией сейчас стоит задача «строительства нового мира». По его словам, РФ способна внести огромный вклад в новое мироустройство, однако эту готовность Запад истолковал как покорность.

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