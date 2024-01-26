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CNN узнала о призыве экс-сотрудников сил безопасности отстранить Нетаньяху от власти

CNN: экс-сотрудники сил безопасности призвали отстранить Нетаньяху от должности
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Фото: REUTERS/Pool/ABIR SULTAN
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Более 40 экс-сотрудников службы национальной безопасности Израиля, а также ученые и бизнесмены направили письмо президенту страны Ицхаку Герцогу и спикеру парламента Амиру Охану с требованием отстранить Биньямина Нетаньяху от должности премьер-министра. Об этом сообщила CNN в пятницу, 26 января.

Телеканал отметил, что письмо подписали четыре бывших директора израильских служб внешней и внутренней безопасности, два экс-главы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и три лауреата Нобелевской премии.

В их обращении критикуются «крайне противоречивые» усилия Нетаньяху по реформированию судебной системы страны, которые, как утверждают выступившие за отстранение его от должности, привели к упущениям в безопасности и случившемуся 7 октября вторжению палестинского движения ХАМАС на территорию еврейского государства.

«Мы считаем, что Нетаньяху несет главную ответственность за создание обстоятельств, приведших к убийству более 1,2 тыс. израильтян и других людей, ранениям свыше 4,5 тыс. и похищению более 230 человек, из которых свыше 130 до сих пор находятся в плену у ХАМАС», — сказано в письме.

Быть или забыть: весь мир выступает за создание палестинского государства
Израиль в свою очередь никогда не будет удовлетворен предложенными механизмами безопасности

Ранее, 24 января, сообщалось, что Израиль и ХАМАС достигли согласия об обмене пленными и заключенными в рамках режима прекращения огня в течение месяца. Но ХАМАС отказалось реализовывать свои планы до тех пор, пока не будут согласованы будущие условия постоянного прекращения огня.

В тот день министр обороны РФ Сергей Лавров заявил, что Россия обеспокоена словами Нетаньяху о том, что речи о создании палестинского государства не идет. Он отметил, что Москва рассчитывает на то, что имеющие влияние на Израиль страны обеспечат его участие в переговорном процессе.

Ранее, 18 января, Нетаньяху заявил, что Израиль намерен продолжать операцию в секторе Газа до полного разгрома ХАМАС, боевые действия будут идти еще многие месяцы. Президент Израиля Ицхак Герцог тогда указал на то, что ХАМАС необходимо искоренить, чтобы «обеспечить лучшее будущее для палестинцев».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в анклаве.

Кроме того, с начала 2023 года в Израиле продолжались акции протеста против судебной реформы, которая предлагала кнессету больший контроль над судебной системой. Так парламент получал полномочия отменять решения Верховного суда в отношении законов и решений правительства, а также назначать его судей. Позднее, 1 января, Верховный суд отменил этот закон, являющийся частью широкой судебной реформы, предложенной Нетаньяху, которая вызвала раскол и протесты в Израиле.

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