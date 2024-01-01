Верховный суд Израиля отменил спорный закон в рамках судебной реформы

Верховный суд Израиля в понедельник, 1 января, отменил закон, принятый правительством премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который частично ограничил полномочия верховного суда и вызвал общенациональные протесты, сообщило Reuters.

Закон был частью широкой судебной реформы, предложенной Нетаньяху, которая вызвала раскол и протесты в Израиле, а также обеспокоенность по поводу демократических принципов страны среди западных союзников.

Новый закон лишал Верховный суд одного из инструментов для отмены решений правительства и министров. Он лишал суд возможности аннулировать такие решения, которые он счел «необоснованными».

Восемь из 15 судей вынесли решение в пользу отмены этого закона, говорится в сообщении суда.

Партия Нетаньяху назвала это решение неудачным и заявила, что оно противоречит «воле народа к единству, особенно во время войны». Оппозиционные законодатели высоко оценили это решение.

Акции протеста продолжались в Израиле с начала 2023 года. Они проходили против судебной реформы, которая предлагала кнессету больший контроль над судебной системой. Кнессет получит полномочия отменять решения Верховного суда в отношении законов и решений правительства, а также назначать его судей.

24 июля стало известно, что кнессет одобрил в окончательном чтении первый законопроект в рамках судебной реформы. Первые поправки ограничивают возможности Верховного суда влиять на решения исполнительной власти, а также дают возможность правительству и министрам контролировать отбор судей.

Тогда же массовые протесты вспыхнули с новой силой. Корреспондент «Известий» Никита Кулюхин показывал обстановку на улицах Тель-Авива. По его словам, люди вышли на акции протеста с миром и не хотели столкновений с полицией. Однако в первые часы митинга машина с водометом начала разгонять участников.