Корреспондент «Известий» увидел обстановку на улицах Тель-Авива

Корреспондент «Известий» Никита Кулюхин 6 июля увидел обстановку на улицах Тель-Авива.

«Израильская полиция разгоняет всех водометом», — сообщил корреспондент.

По его словам, люди вышли на акции протеста с миром и не хотели столкновений с полицией. Однако в первые часы митинга машина с водометом начала разгонять участников.

На кадрах видно, что митингующие против судебной реформы выходят на улицы с флагами Израиля.

Ранее в этот день на улицах Тель-Авива возобновились массовые выступления против судебной реформы. Митингующие заблокировали движение транспорта по главному шоссе города: люди жгут костры и возводят баррикады. Израильские СМИ заявляют о случаях применения полицией водометов для разгона демонстрантов.

3 июля протестующие захватили аэропорт Бен-Гурион. Манифестанты собрались в воздушной гавани, чтобы выразить несогласие с проведением судебной реформы. Они пришли с флагами Израиля и громкоговорителями.

27 мая десятки тысяч израильтян вышли на митинг в центре Тель-Авива против судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху. По словам организаторов, в акциях по всей стране приняли участие около 230 тыс. человек. В столице протест собрал порядка 80 тыс. участников.

Акции протеста продолжаются в Израиле с начала года. Они проходят против судебной реформы, которая должна дать кнессету больший контроль над судебной системой. Кнессет получит полномочия отменять решения Верховного суда в отношении законов и решений правительства, а также назначать его судей.