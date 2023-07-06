В Израиле автомобиль въехал в толпу протестующих

На улицах Тель-Авива возобновились массовые выступления против судебной реформы. В распоряжении «Известий» 6 июля появились кадры с места событий.

Сообщается, что митингующие заблокировали движение транспорта по главному шоссе города: люди жгут костры и возводят баррикады.

На кадрах можно увидеть, как автомобиль въезжает в толпу. По предварительной информации, в результате инцидента, предварительно, пострадали три человека.

Кроме того, израильские СМИ заявляют о случаях применения полицией водометов для разгона демонстрантов.

Ранее, 3 июля, протестующие захватили аэропорт Бен-Гурион. Манифестанты собрались в воздушной гавани, чтобы выразить несогласие с проведением судебной реформы. Они пришли с флагами Израиля и громкоговорителями.

27 мая десятки тысяч израильтян вышли на митинг в центре Тель-Авива против судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху. По словам организаторов, в акциях по всей стране приняли участие около 230 тыс. человек. В столице протест собрал порядка 80 тыс. участников.

Акции протеста продолжаются в Израиле с начала года. Они проходят против судебной реформы, которая должна дать кнессету больший контроль над судебной системой. Кнессет получит полномочия отменять решения Верховного суда в отношении законов и решений правительства, а также назначать его судей.