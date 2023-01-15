В Тель-Авиве около 80 тыс. человек вышли на митинг против юридической реформы

Более 80 тыс. израильтян вышли на улицы Тель-Авива, чтобы выразить протест против планов правительства по реформированию судебной системы Израиля. Об этом 14 января написала местная газета The Jerusalem Post.

По информации издания, митинг на площади Хабима устроили против нового правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его юридической реформы, которая даст Кнессету (орган законодательной власти Израиля) больший контроль над судебной системой. Кнессет получит полномочия отменять решения Верховного суда в отношении законов и решений правительства, а также назначать его судей.

«Дэн Нетаньяху, двоюродный брат действующего премьер-министра, заявил на акции протеста, что судебные реформы правительства напоминают нацистскую Германию»,— пишет The Jerusalem Post.

Организаторы митинга позже заявили, что, по их оценкам, более 100 тыс. израильтян приняли участие в демонстрации под прерывистым дождем в субботу вечером. В газете отметили, что протестующие пели песню со словами: «мы пришли, чтобы прогнать тьму, в наших руках свет и огонь».

Израильская полиция продолжает получать сообщения о протестах, проходящих в нескольких местах по всей стране.

Предыдущая акция протеста израильтян, направленная против той же судебной реформы, состоялась ранее, 7 января. Тогда на площади Хабима собралось порядка 10 тыс. человек, в числе которых несколько депутатов, а также бывший министр юстиции Израиля Ципи Ливни.

3 ноября в Израиле прошли пятые за последние три года досрочные парламентские выборы. Нетаньяху, партия которого заняла первое место на досрочных парламентских выборах, получил от президента мандат премьер-министра 13 ноября. Политик уже занимал этот пост в 1996–1999 годах и в 2009–2021 годах.

Нетаньяху 28 декабря заявил, что новое правительство Израиля будет работать над укреплением статуса Иерусалима и сохранит статус-кво в религиозных вопросах. Об этом он сказал после того, как израильские партии подписали окончательные коалиционные соглашения.

В свою очередь, президент России Владимир Путин 29 декабря поздравил Нетаньяху со вступлением в должность премьер-министра и указал, что высоко оценивает личный многолетний вклад политика в упрочение дружественных отношений между двумя странами.