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В Тель-Авиве около 80 тыс. человек вышли на митинг против юридической реформы
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В Тель-Авиве около 80 тыс. человек вышли на митинг против юридической реформы

В Тель-Авиве около 80 тыс. человек вышли на митинг против юридической реформы
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Фото: REUTERS/ Ilan Rosenberg
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Более 80 тыс. израильтян вышли на улицы Тель-Авива, чтобы выразить протест против планов правительства по реформированию судебной системы Израиля. Об этом 14 января написала местная газета The Jerusalem Post.

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По информации издания, митинг на площади Хабима устроили против нового правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его юридической реформы, которая даст Кнессету (орган законодательной власти Израиля) больший контроль над судебной системой. Кнессет получит полномочия отменять решения Верховного суда в отношении законов и решений правительства, а также назначать его судей.

«Дэн Нетаньяху, двоюродный брат действующего премьер-министра, заявил на акции протеста, что судебные реформы правительства напоминают нацистскую Германию»,— пишет The Jerusalem Post.

Организаторы митинга позже заявили, что, по их оценкам, более 100 тыс. израильтян приняли участие в демонстрации под прерывистым дождем в субботу вечером. В газете отметили, что протестующие пели песню со словами: «мы пришли, чтобы прогнать тьму, в наших руках свет и огонь».

Израильская полиция продолжает получать сообщения о протестах, проходящих в нескольких местах по всей стране.

Предыдущая акция протеста израильтян, направленная против той же судебной реформы, состоялась ранее, 7 января. Тогда на площади Хабима собралось порядка 10 тыс. человек, в числе которых несколько депутатов, а также бывший министр юстиции Израиля Ципи Ливни.

3 ноября в Израиле прошли пятые за последние три года досрочные парламентские выборы. Нетаньяху, партия которого заняла первое место на досрочных парламентских выборах, получил от президента мандат премьер-министра 13 ноября. Политик уже занимал этот пост в 1996–1999 годах и в 2009–2021 годах.

Нетаньяху 28 декабря заявил, что новое правительство Израиля будет работать над укреплением статуса Иерусалима и сохранит статус-кво в религиозных вопросах. Об этом он сказал после того, как израильские партии подписали окончательные коалиционные соглашения.

В свою очередь, президент России Владимир Путин 29 декабря поздравил Нетаньяху со вступлением в должность премьер-министра и указал, что высоко оценивает личный многолетний вклад политика в упрочение дружественных отношений между двумя странами.

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