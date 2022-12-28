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Нетаньяху обозначил направления работы нового правительства Израиля

Новое правительство Израиля намерено укреплять статус Иерусалима и сохранит статус-кво в религиозных вопросах
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Фото: Global Look Press/XinHua/Wang Zhuolun
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Новое правительство Израиля будет работать над укреплением статуса Иерусалима и сохранит статус-кво в религиозных вопросах. Об этом в среду, 28 декабря, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху после того, как израильские партии подписали окончательные коалиционные соглашения.

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Как сообщает издание Jerusalem Post, сначала соглашение подписали партия «Ликуд», лидером которой является Нетаньяху, и ультраортодоксальная «Яхадут ха-Тора». Позднее о подписании соглашения сообщила Партия религиозных сионистов, а также «Шас», «Еврейская мощь» и «Ноам».

«Мы учредим стабильное правительство на полный срок для всех граждан Израиля», — приводит издание слова Нетаньяху.

Кроме того, премьер обозначил основные направления работы нового кабинета министров.

«Правительство будет работать над укреплением статуса Иерусалима. Статус-кво в вопросах религии и государства будет сохранен, как это принято в Израиле, на протяжении десятилетий, в том числе и в отношении святых мест», — написал он в своем Twitter.

Он отметил, что присяга нового кабинета назначена на 29 декабря.

В ночь на 22 декабря Нетаньяху сумел заключить сделку по формированию нового правительства Израиля. Сообщалось, что церемония приведения нового кабинета к присяге должна состояться не позднее 2 января.

В тот же день израильский политолог Зеэв Ханин в беседе с «‎Известиями‎» ‎ отметил, что точный состав кабинета и имена политиков, которые возглавят конкретные министерства, будут известны ближе к присяге.

С точки зрения стабильности коалиции можно ожидать, что правый кабинет Нетаньяху будет более долгосрочным, чем уходящее правительство, где заседали левые партии и арабы, считает научный сотрудник отдела изучения Израиля Института востоковедения РАН Сергей Мелконян.

Нетаньяху, партия которого заняла первое место на досрочных парламентских выборах 1 ноября, получил от президента этот мандат 13 ноября. Политик уже занимал пост премьер-министра в 1996–1999 годах и в 2009–2021 годах.

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