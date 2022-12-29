Путин поздравил Нетаньяху со вступлением в должность премьера Израиля

Президент России Владимир Путин поздравил Биньямина Нетаньяху со вступлением в должность премьера Израиля. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава российского государства указал, что расчитывает на то, что новое израильское правительство продолжит линию на развитие сотрудничества.

Ранее, 3 ноября, в Израиле прошли пятые за последние три года досрочные парламентские выборы. Крупнейшей парламентской фракцией в кнессете 25-го созыва становится возглавляемая экс-премьером Нетаньяху партия «Ликуд».

Новость дополняется