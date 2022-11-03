Премьер-министр Израиля Лапид поздравил Нетаньяху с победой на выборах

Премьер-министр Израиля Яир Лапид позвонил лидеру оппозиции, главе партии «Ликуд» Биньямину Нетаньяху и поздравил его с победой на парламентских выборах. Об этом 3 ноября сообщила канцелярия главы правительства.

«Премьер-министр Яир Лапид позвонил <...> Нетаньяху. Премьер-министр поздравил Нетаньяху с победой на выборах и поручил всем отделам своего министерства подготовить упорядоченную передачу власти», — говорится в сообщении.

Лапид пожелал Нетаньяху успехов, указав, что «государство Израиль выше всех политических соображений».

Во вторник в Израиле прошли пятые за последние три года досрочные парламентские выборы. После обработки 99% бюллетеней крупнейшей парламентской фракцией в кнессете 25-го созыва становится возглавляемая экс-премьером Биньямином Нетаньяху партия «Ликуд». Партия «Еш атид» нынешнего премьера Лапида оказалась на втором месте.

Лапид занял пост премьер-министра в июле 2022 года.

Нетаньяху был премьером с 1996 по 1999 год и с 2009 по 2021 год. В общей сложности больше 15 лет — дольше всех в истории страны.