Реклама
Прямой эфир
Мир
Зеленский исключил участие в саммите G20, если там будет Путин
Мир
Турецкий банк DenizBank ужесточил условия открытия счетов для россиян
Общество
Путин поручил Файзуллину решить вопрос по мазуту и углю
Экономика
В сентябре экспорт товаров США в Россию превысил $90 млн
Экономика
Тарифы на проезд в поездах РФ проиндексируют на 8,1% с 1 января
Армия
Генерал Линьков назначен врио командующего ЦВО
Общество
Голикова заявила о снижении числа безработных в России на 7,5 тыс. человек
Армия
Подлодка «Генералиссимус Суворов» выполнила стрельбу из баллистической ракеты
Мир
В США мужчина попытался прорваться на территорию Пентагона
Мир
Эстония закроет погранпункт «Нарва-2» в конце ноября
Мир
Das Erste сообщил о нехватке лекарств в Германии
Мир
В США предрекли смену политического вектора при победе республиканцев

Премьер-министр Израиля Лапид поздравил Нетаньяху с победой на выборах

0
Фото: REUTERS/Ammar Awad
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр Израиля Яир Лапид позвонил лидеру оппозиции, главе партии «Ликуд» Биньямину Нетаньяху и поздравил его с победой на парламентских выборах. Об этом 3 ноября сообщила канцелярия главы правительства.

«У Израиля и России есть честный разговор»
Спецпредставитель МИД еврейского государства Алон Лави — о перемирии с палестинцами и посредничестве в переговорах Москвы и Киева

«Премьер-министр Яир Лапид позвонил <...> Нетаньяху. Премьер-министр поздравил Нетаньяху с победой на выборах и поручил всем отделам своего министерства подготовить упорядоченную передачу власти», — говорится в сообщении.

Лапид пожелал Нетаньяху успехов, указав, что «государство Израиль выше всех политических соображений».

Во вторник в Израиле прошли пятые за последние три года досрочные парламентские выборы. После обработки 99% бюллетеней крупнейшей парламентской фракцией в кнессете 25-го созыва становится возглавляемая экс-премьером Биньямином Нетаньяху партия «Ликуд». Партия «Еш атид» нынешнего премьера Лапида оказалась на втором месте.

Лапид занял пост премьер-министра в июле 2022 года.

Нетаньяху был премьером с 1996 по 1999 год и с 2009 по 2021 год. В общей сложности больше 15 лет — дольше всех в истории страны.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022