Тысячи противников нового правительства Израиля провели акцию протеста

Несколько тысяч противников нового правительства Израиля, которое возглавляет Биньямин Нетаньяху, провели акцию протеста в Тель-Авиве. Об этом 7 января сообщило издание The Times of Israel.

Отмечается, что акцию провели в связи с обнародованием министром юстиции Яривом Левином 4 января планов по изменению судебной системы Израиля.

Реформа ограничит полномочия Высокого суда по блокированию законодательства и правительственных решений, а также даст правительству контроль над отбором судей и устранит юридических советников министерства, назначенных генеральным прокурором.

По словам организаторов акции, более 10 тыс. протестующих собрались на митинг на площади Хабима в Тель-Авиве. Отмечается, что митинг проводится против «государственного переворота, который был совершен преступным правительством».

По информации издания, в акции также приняли участие ряд депутатов, а также бывший министр юстиции Израиля Ципи Ливни.

3 ноября в Израиле прошли пятые за последние три года досрочные парламентские выборы. Нетаньяху, партия которого заняла первое место на досрочных парламентских выборах, получил от президента мандат премьер-министра 13 ноября. Политик уже занимал этот пост в 1996–1999 годах и в 2009–2021 годах.

Нетаньяху 28 декабря заявил, что новое правительство Израиля будет работать над укреплением статуса Иерусалима и сохранит статус-кво в религиозных вопросах. Об этом он сказал после того, как израильские партии подписали окончательные коалиционные соглашения.

В свою очередь, президент России Владимир Путин 29 декабря поздравил Нетаньяху со вступлением в должность премьер-министра и указал, что высоко оценивает личный многолетний вклад политика в упрочение дружественных отношений между двумя странами.