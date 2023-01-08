Реклама
Прямой эфир
Общество
Спасатели ликвидировали открытое горение в жилом доме в Хасавюрте
Мир
Американский политик призвал перестать врать о происходящем на Украине
Происшествия
Здание автосервиса взорвалось в Тюмени
Мир
На Украине сообщили о повреждении промышленного объекта в Краматорске
Мир
ФРГ отказалась передавать Киеву танки Leopard в одностороннем порядке
Происшествия
Ребенок пострадал при взрыве газа в жилом доме в Дагестане
Мир
СМИ указали на преимущество РФ над НАТО в контексте кризиса на Украине
Общество
Кириенко пообещал выполнение всех задач спецоперации
Мир
Водитель не справился с управлением и попал в ДТП на МКАД
Мир
Умер олимпийский чемпион и бывший футболист ПСЖ Модест М'Бами
Мир
Украинские боевики ошибочно сбили свой истребитель МиГ-29
Мир
Bloomberg указало на активное стремление Китая к дедолларизации

Тысячи противников нового правительства Израиля провели акцию протеста

В Тель-Авиве тысячи противников кабмина Нетаньяху вышли на акцию протеста
0
Фото: REUTERS/Amir Cohen
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Несколько тысяч противников нового правительства Израиля, которое возглавляет Биньямин Нетаньяху, провели акцию протеста в Тель-Авиве. Об этом 7 января сообщило издание The Times of Israel.

Премьерное поведение: кабмин Нетаньяху будет самым правым в истории Израиля
Как включение в правительство радикальных деятелей отразится на внешней политике страны

Отмечается, что акцию провели в связи с обнародованием министром юстиции Яривом Левином 4 января планов по изменению судебной системы Израиля.

Реформа ограничит полномочия Высокого суда по блокированию законодательства и правительственных решений, а также даст правительству контроль над отбором судей и устранит юридических советников министерства, назначенных генеральным прокурором.

По словам организаторов акции, более 10 тыс. протестующих собрались на митинг на площади Хабима в Тель-Авиве. Отмечается, что митинг проводится против «государственного переворота, который был совершен преступным правительством».

По информации издания, в акции также приняли участие ряд депутатов, а также бывший министр юстиции Израиля Ципи Ливни.

3 ноября в Израиле прошли пятые за последние три года досрочные парламентские выборы. Нетаньяху, партия которого заняла первое место на досрочных парламентских выборах, получил от президента мандат премьер-министра 13 ноября. Политик уже занимал этот пост в 1996–1999 годах и в 2009–2021 годах.

Нетаньяху 28 декабря заявил, что новое правительство Израиля будет работать над укреплением статуса Иерусалима и сохранит статус-кво в религиозных вопросах. Об этом он сказал после того, как израильские партии подписали окончательные коалиционные соглашения.

В свою очередь, президент России Владимир Путин 29 декабря поздравил Нетаньяху со вступлением в должность премьер-министра и указал, что высоко оценивает личный многолетний вклад политика в упрочение дружественных отношений между двумя странами.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023