Протестующие захватили аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве

Демонстранты захватили аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве. Акция протеста проходит 3 июля.

Манифестанты собрались в воздушной гавани, чтобы выразить несогласие с проведением судебной реформы. Они пришли в аэропорт с флагами Израиля и громкоговорителями.

Протесты спровоцировали пробки в районе аэропорта. Полиция объявила демонстрацию незаконной и принялась разгонять участников акции из терминалов.

Ранее, 27 мая, десятки тысяч человек вышли на митинг в центре Тель-Авива против судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху. По словам организаторов, в акциях по всей стране приняли участие около 230 тыс. человек. В Тель-Авиве протест собрал порядка 80 тыс. активистов.

Акции протеста продолжаются в Израиле с начала года. Они проходят против судебной реформы, которая должна дать кнессету больший контроль над судебной системой. Кнессет получит полномочия отменять решения Верховного суда в отношении законов и решений правительства, а также назначать его судей.