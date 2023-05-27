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Около 80 тыс. человек вышли на митинг против судебной реформы в Тель-Авиве
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Около 80 тыс. человек вышли на митинг против судебной реформы в Тель-Авиве

Десятки тысяч человек в Тель-Авиве приняли участие в митинге против судебной реформы
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Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
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Десятки тысяч человек в субботу вечером вышли на митинг в центре Тель-Авива против судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху. Об этом 27 мая сообщила газета The Times of Israel.

По словам организаторов, в акциях по всей стране приняли участие около 230 тыс. человек. В Тель-Авиве протест собрал порядка 80 тыс. активистов.

В материале газеты сказано, что в последние недели явка на протесты упала. Предыдущие демонстрации привлекали вдвое или втрое больше участников.

Очередной митинг состоялся через несколько дней после одобрения парламентом Израиля (кнессетом) госбюджета на 2023–2024 годы. Как отмечает, это поможет сохранить стабильность внутри правящей коалиции на ближайшие 18 месяцев.

После одобрения бюджета Нетаньяху заявил, что спорная судебная реформа, которую ранее заморозили с целью поиска компромисса с оппонентами, снова вернется в повестку израильской политической действительности.

На митинге в центре Тель-Авива выступил экс-министр обороны и начальник генерального штаба Армии обороны Израиля Моше Яалон. Он раскритиковал принятый кнессетом бюджет и заверил, что Израиль останется демократическим государством.

«Мы находимся в разгаре беспрецедентно важной кампании. Мы здесь, чтобы напомнить людям, которые, возможно, забыли, что природа Израиля, как еврейского и демократического государства, подвергается нападению. Мы здесь, потому что не готовы отказаться от демократии. <...> Бюджет, одобренный правительством, является бюджетом диктаторского режима. <…> При демократии бюджет учитывает всю страну, при диктатуре в бюджете учтены интересы лишь тех, кто близок к правящей партии», — рассказал Яалон перед многотысячной толпой активистов.

Как отмечает газета, акция прошла без происшествий. В толпе были замечены протестующие с флагами и символикой ЛГБТ-сообщества, а также баннерами в поддержку палестинцев.

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Ранее, 20 мая, серия митингов прошла в городах Израиля. В центре Тель-Авива протестовали 135 тыс. человек, еще 150 тыс. — в остальной части страны.

29 апреля израильская оппозиция организовала массовую акцию против судебной реформы. В демонстрациях приняли участие 200 тыс. человек.

22 апреля в Израиле прошел крупный митинг, несмотря на решение премьер-министра Биньямина Нетаньяху перенести принятие обсуждения по судебной реформе.

Акции протеста продолжаются в Израиле с начала года. Они проходят против нового правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его судебной реформы, которая должна дать кнессету больший контроль над судебной системой. Кнессет получит полномочия отменять решения Верховного суда в отношении законов и решений правительства, а также назначать его судей.

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